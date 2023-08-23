Названы категории людей, кому угрожает грядущее похолодание

Согласно прогнозам синоптиков, осень в этом году не собирается опаздывать — похолодание и дожди ожидаются уже в конце августа – начале сентября. Такие неприятные погодные условия серьёзно влияют на здоровье человека, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"В первую очередь похолодание влияет на людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При похолодании происходит вазоконстрикция — кровеносные сосуды становятся уже, что увеличивает риск сердечного приступа", — подчеркнула медик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Другим неприятным последствием, которое может вызвать похолодание, являются различные инфекции, отметила эксперт. К простудным заболеваниям приводит сокращение количества солнечного света, а также изменение температуры и уровня влажности. Это негативно сказывается на работе клеток иммунной системы. Кроме того, холодный воздух провоцирует обострение ринитов и синуситов.

Помимо того, при похолодании часто обостряются хронические заболевания суставов, особенно у пожилых, и растёт число воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.