Миротворцы ООН устроили рукопашную с турками-киприотами
Газета Daily Mail показала видео столкновения миротворцев ООН и турок-киприотов
Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) столкнулись с турками-киприотами, когда миротворцы хотели помешать несанкционированному строительству дороги между двумя общинами. Видео с масштабной дракой показала британская газета Daily Mail. Инцидент случился ещё 18 августа. Тогда ВСООНК сообщали о нападении и повреждении машин миссии.
Турки-киприоты подрались с миротворцами ООН, которые пытались помешать строительству дороги. Видео © Daily Mail
По данным СМИ, после драки трём солдатам Организации Объединённых Наций потребовалась медицинская помощь, а одному из них сломали нос. Дорога, ставшая камнем преткновения, должна была связать две общины турок-киприотов в буферной зоне возле Пилы.
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