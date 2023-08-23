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23 августа, 14:47

Миротворцы ООН устроили рукопашную с турками-киприотами

Газета Daily Mail показала видео столкновения миротворцев ООН и турок-киприотов

Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) столкнулись с турками-киприотами, когда миротворцы хотели помешать несанкционированному строительству дороги между двумя общинами. Видео с масштабной дракой показала британская газета Daily Mail. Инцидент случился ещё 18 августа. Тогда ВСООНК сообщали о нападении и повреждении машин миссии.

Турки-киприоты подрались с миротворцами ООН, которые пытались помешать строительству дороги. Видео © Daily Mail

По данным СМИ, после драки трём солдатам Организации Объединённых Наций потребовалась медицинская помощь, а одному из них сломали нос. Дорога, ставшая камнем преткновения, должна была связать две общины турок-киприотов в буферной зоне возле Пилы.

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Ранее Лайф писал, что на Кипре предотвратили убийство российского журналиста. Сообщалось, что мужчина "русско-еврейского происхождения", заказавший покушение, был задержан в своём доме.

Обложка ©

Daily Mail

Никита Осипов
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