На Кипре предотвратили убийство российского журналиста

На Кипре предотвратили покушение на российского журналиста, которое заказал 62-летний житель Пафоса. Об этом сообщил телеканал Alpha, не раскрыв имя пострадавшего.

Мужчина "русско-еврейского происхождения", заказавший убийство, был задержан в своём доме. ТВ сообщает, что выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе.

"После скоординированной операции полиции 56-летний мужчина был обнаружен в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники. В минувшую субботу он предстал перед провинциальным судом Лимасола, который постановил поместить его под арест на шесть дней", — сказано в сюжете издания.