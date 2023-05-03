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3 мая, 10:05

МИД вызвал посла Кипра из-за теракта в Российском центре науки и культуры

МИД передаст послу Кипра требование обеспечить безопасность загранучреждений РФ

Москва потребует от Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране в связи с терактом в здании Российского центра науки и культуры в Никосии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра (Кипрос Йоргаллис. — Прим. Лайфа), ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений", — сказала Захарова.

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Напомним, 26 апреля в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. В пользу версии об умышленном поджоге говорят показания очевидцев, которые видели у здания центра белый минивэн. Москва расценила поджог здания РЦНК на Кипре как теракт.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке
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