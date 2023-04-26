Поджог Российского центра науки и культуры на Кипре квалифицирован как теракт
Россотрудничество: РФ расценивает поджог здания РЦНК на Кипре как теракт
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что РФ квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре как теракт. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
"Это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр", — подчеркнул Примаков.
Напомним, сегодня в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. Огонь потушен, однако зданию нанесён ущерб. В пользу версии об умышленном поджоге говорят показания очевидцев, которые видели у здания центра белый минивэн.