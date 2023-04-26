КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 17:21

Поджог Российского центра науки и культуры на Кипре квалифицирован как теракт

Россотрудничество: РФ расценивает поджог здания РЦНК на Кипре как теракт

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/runews/status/1651193230162026496/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Market</a></p>

Обложка © Twitter / Russian Market

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что РФ квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре как теракт. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр", — подчеркнул Примаков.

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

Напомним, сегодня в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. Огонь потушен, однако зданию нанесён ущерб. В пользу версии об умышленном поджоге говорят показания очевидцев, которые видели у здания центра белый минивэн.

Никита Осипов
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