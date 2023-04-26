Поджог Российского центра науки и культуры на Кипре квалифицирован как теракт

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что РФ квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре как теракт. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр", — подчеркнул Примаков.