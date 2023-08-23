Канада вводит новые санкции против России

Канада вводит санкции против 29 организаций и четырёх лиц из России, связанных с вооружёнными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада объявляет новые санкции в отношении четырёх лиц и 29 организаций, относящихся к Российским вооружённым силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам", — сказал глава канадского правительства, выступая по видеосвязи на киевском саммите "Крымская платформа".

При этом он не уточнил, о каких именно лицах и организациях идёт речь. Трюдо добавил, что список будет опубликован позднее.