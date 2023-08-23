Канада вводит новые санкции против России
Трюдо заявил о новых санкциях Канады против 29 организаций и 4 лиц из России
Канада вводит санкции против 29 организаций и четырёх лиц из России, связанных с вооружёнными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада объявляет новые санкции в отношении четырёх лиц и 29 организаций, относящихся к Российским вооружённым силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам", — сказал глава канадского правительства, выступая по видеосвязи на киевском саммите "Крымская платформа".
При этом он не уточнил, о каких именно лицах и организациях идёт речь. Трюдо добавил, что список будет опубликован позднее.
Ранее во Франции раскрыли, какой грамотный шаг президента России Владимира Путина помог РФ преодолеть санкции Запада. Как отметили авторы газеты La Nouvelle Tribune, разработанная Москвой после начала СВО сырьевая стратегия не позволила лишить страну притока капитала вопреки ожиданиям иностранных политиков.
Shutterstock