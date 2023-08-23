В Ингушетии туристка погибла при попытке сделать селфи на водопаде

В Ингушетии туристка из Пятигорска упала с горы и разбилась, пытаясь сделать селфи. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, трагедия произошла возле Ляжгинкого водопада.

"Женщина 1961 года рождения отправилась в поход — возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30-метровой высоты", — говорится в сообщении.

Свидетелем происшествия стал местный житель, который вызвал поисково-спасательный отряд. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.