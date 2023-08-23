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23 августа, 14:55

В Ингушетии туристка погибла при попытке сделать селфи на водопаде

<p>В Ингушении туристка погибла при попытке сделать селфи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsri06/2099" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Ингушетия</a></p>

В Ингушении туристка погибла при попытке сделать селфи. Обложка © Telegram / МЧС Республики Ингушетия

В Ингушетии туристка из Пятигорска упала с горы и разбилась, пытаясь сделать селфи. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, трагедия произошла возле Ляжгинкого водопада.

"Женщина 1961 года рождения отправилась в поход — возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30-метровой высоты", — говорится в сообщении.

Свидетелем происшествия стал местный житель, который вызвал поисково-спасательный отряд. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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Наталья Исакова
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