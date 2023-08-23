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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 14:49
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Балицкий после встречи с Путиным анонсировал много интересного на фронте осенью

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обложка © kremlin.ru

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о прошедшей накануне встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы региона, российский лидер подтвердил свои слова, что Россия ещё ничего не начинала, и осенью в зоне СВО будет "много интересного".

"Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы ещё ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий сообщил, что в Запорожской области 87% жителей поддерживают Путина
Балицкий сообщил, что в Запорожской области 87% жителей поддерживают Путина

Напомним, накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой дал положительную оценку работе властей региона. Балицкий же доложил Путину о подготовке региона к новому учебному году, также была затронута тема сухопутного маршрута вокруг Азовского моря, который проходит через Запорожскую область.

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Александра Вишнякова
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