Балицкий после встречи с Путиным анонсировал много интересного на фронте осенью

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о прошедшей накануне встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы региона, российский лидер подтвердил свои слова, что Россия ещё ничего не начинала, и осенью в зоне СВО будет "много интересного".

"Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы ещё ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".