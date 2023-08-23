Балицкий после встречи с Путиным анонсировал много интересного на фронте осенью
Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обложка © kremlin.ru
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о прошедшей накануне встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы региона, российский лидер подтвердил свои слова, что Россия ещё ничего не начинала, и осенью в зоне СВО будет "много интересного".
"Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы ещё ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой дал положительную оценку работе властей региона. Балицкий же доложил Путину о подготовке региона к новому учебному году, также была затронута тема сухопутного маршрута вокруг Азовского моря, который проходит через Запорожскую область.