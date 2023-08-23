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23 августа, 15:36

VK будет транслировать матчи нового сезона Winline Медийной футбольной лиги

Платформа "VK Видео" проведёт прямые трансляции 68 матчей нового сезона Winline Медийной футбольной лиги (МФЛ). Новый сезон стартует уже 2 сентября, в нём примут участие 20 команд, среди которых "Родина Медиа", 2DROTS, "Амкал" и "Народная Команда".

"Мы придерживаемся нашей стратегии, чтобы зрители "VK Видео" получали быстрый и лёгкий доступ к самому актуальному, свежему и популярному контенту. Благодаря многомиллионной аудитории и рекомендательным алгоритмам платформы футбольные матчи Медиалиги смогут быстрее найти своих зрителей", — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Среди известных участников Winline МФЛ футболисты Георгий Джикия, Александр Соболев, Сергей Давыдов, Антон Соснин; комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов; блогеры Никита Панасюк (Некит) и Евгений Бабенко (Жека); музыканты T-Killah и Natan.

Winline Media Football League (Медиалига) — турнир для медийных любительских команд, основанный в прошлом году отечественным бизнесменом Николаем Осиповым.

VK предоставит стартапам грант до 2 млн рублей на разработку продукта или его развитие

VK предоставит стартапам грант до 2 млн рублей на разработку продукта или его развитие

А ранее Лайф писал, что VK Play перезапускает крупнейшую киберспортивную арену в России. В обновлённом здании изменятся фасад и внутреннее пространство в фирменном стиле VK Play. На площади пять тысяч квадратных метров появятся брендированные зоны игровой платформы.

Обложка ©

VK / Winline Media Football League

Наталья Исакова
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