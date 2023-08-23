Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у сиквела "Непосредственно Каха"
Кадр из фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм", режиссёр Виктор Шамиров, сценаристы Артём Калайджян, Виктор Шамиров. Обложка © Kinopoisk.ru
Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у картины "Непосредственно Каха. Другой фильм" — продолжения комедии "Непосредственно Каха". Оба фильма были сняты режиссёром Виктором Шамировым.
"На основании обращения и заявления правообладателя фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что заявление поступило от ООО "Авис медиа".
В комедии "Непосредственно Каха. Другой фильм" рассказывается о двух друзьях Кахе (Артём Карокозян) и Серго (Артём Калайджян) из Сочи. Многие пользователи пожаловались на сцену сексуального насилия в отношении спящей девушки. По сюжету половой акт оправдывается мужчинами, а жертву выставляют виноватой. Сиквел появился в кинотеатрах 25 мая 2023-го.
Вышедший осенью 2020 года фильм "Непосредственно Каха" был в топе по сборам в течение месяца и собрал в российском прокате свыше полумиллиарда рублей. Впрочем, не все встретили его радушно. Евгений Баженов, он же BadComedian, раскритиковал картину.