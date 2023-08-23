Кадыров рассказал о вылазке "Ахмата" в тыл ВСУ
Кадыров сообщил о вылазке спецназа "Ахмат" в тыл ВСУ на Кременском направлении
На Кременском направлении разведчики спецназа "Ахмат" сумели пробраться в тыл украинских военных почти на пять километров, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил о вылазке "Ахмата" в тыл ВСУ на Кременском направлении. Видео © Telegram / RKadyrov_95
"Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчёт противника. Непосредственно сам миномёт бойцы забрали с собой в качестве трофея", — написал Кадыров в телеграм-канале и опубликовал кадры, в частности, с тепловизора.
По словам чеченского лидера, миномёт был исписан нацистскими лозунгами, свастикой и надписью "Азов"*. Теперь же затрофеенное оружие будет работать по бывшим хозяевам.
Ранее Кадыров сообщал, что спецназ "Ахмат" атакой отряда беспилотников нанёс серьёзный урон украинским военным на Клещеевском и Андреевском направлениях. Он уточнил, что в ходе атаки бойцы ВСУ понесли потери в бронетехнике и личном составе.
* "Азов" признан террористической организацией и запрещён в России.
Кадр из видео Telegram / RKadyrov_95