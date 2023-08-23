Верховная рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки
Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки России ради прекращения боевых действий. Об этом пишет "Страна.ua".
В документе прописано требование, чтобы все российские военные покинули территорию Украины.
Лайф напоминает, что в Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта меньше недели назад. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук. В документе прописана в том числе невозможность пребывания российского Черноморского флота на территории Крыма.
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