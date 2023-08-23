Верховная рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки

Лайф напоминает, что в Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта меньше недели назад. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук. В документе прописана в том числе невозможность пребывания российского Черноморского флота на территории Крыма.