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23 августа, 16:45

Верховная рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки

Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки России ради прекращения боевых действий. Об этом пишет "Страна.ua".

В документе прописано требование, чтобы все российские военные покинули территорию Украины.

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Лайф напоминает, что в Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта меньше недели назад. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук. В документе прописана в том числе невозможность пребывания российского Черноморского флота на территории Крыма.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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