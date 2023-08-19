На Украине решили законом запретить уступки земель при решении конфликта

В Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет УНИАН.

Также в документе прописана "необходимость полного вывода сил РФсо всей территории Украины", "невозможно и пребывание российского Черноморского флота на территории Крыма". Кроме того, постановление предлагает людям, работающим на полуострове в органах власти освобождение от ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами".