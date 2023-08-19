На Украине решили законом запретить уступки земель при решении конфликта
В Раду внесли постановление о запрете уступок территории при решении конфликта
В Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет УНИАН.
Также в документе прописана "необходимость полного вывода сил РФсо всей территории Украины", "невозможно и пребывание российского Черноморского флота на территории Крыма". Кроме того, постановление предлагает людям, работающим на полуострове в органах власти освобождение от ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами".
Напомним, ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом альянса, если согласится уступить ряд территорий России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вбросом. При этом позже сам Стиан Йенссен назвал свои слова ошибкой.
ТАСС / Андрей Ратмиров