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19 августа, 03:17

На Украине решили законом запретить уступки земель при решении конфликта

В Раду внесли постановление о запрете уступок территории при решении конфликта

В Верховную раду Украины внесли проект постановления о запрете территориальных уступок при решении конфликта. Его автором является спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет УНИАН.

Также в документе прописана "необходимость полного вывода сил РФсо всей территории Украины", "невозможно и пребывание российского Черноморского флота на территории Крыма". Кроме того, постановление предлагает людям, работающим на полуострове в органах власти освобождение от ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами".

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Напомним, ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом альянса, если согласится уступить ряд территорий России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вбросом. При этом позже сам Стиан Йенссен назвал свои слова ошибкой.

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ТАСС / Андрей Ратмиров

Анатолий Симоненко
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