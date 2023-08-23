Жуткая авария под Пятигорском унесла жизни трёх детей-спортсменов

Под Пятигорском грузовая "газель" сбила трёх детей-велосипедистов, они погибли. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Место ДТП под Пятигорском. Фото © t.me / gibdd26

"По предварительным данным, сегодня, 23 августа, около 16:30 на 3-м км автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах", — рассказали в ведомстве.

В результате скончались трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска. Они ехали по трассе в рамках тренировки. Тренер ехала впереди на автомобиле сопровождения. Наезд допустил 33-летний житель Петровского округа. Причину трагедии выясняют.