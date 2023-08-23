Жителей Львова предупредили о "сложной ситуации" зимой

Украинский город Львов зимой может остаться без электроэнергии на два месяца. Мэр Андрей Садовой подчеркнул, что уже сейчас надо готовиться к таким трудностям. По его словам, запас прочности энергетической системы в регионе значительно снизился.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь всё своё", — приводит сообщение Садового "Страна.ua".