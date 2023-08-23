Немецкому радио грозит наказание за призыв слушателя к расправе над Зеленским

Государственной немецкой радиостанции Deutschlandfunk может грозить наказание из-за того, что она вывела в эфир радиослушателя, который призвал к жестокой расправе над украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает Bild, резкие высказывания прозвучали в эфире программы Kontrovers в прошедший понедельник.

Автор жёстких высказываний — мужчина по фамилии Фишер из города Бремерхафен. По его словам, конфликт на Украине можно закончить, арестовав Зеленского и его банду "преступников и геноцидников, четвертовав его живьём, а затем обезглавив".

"Это могло бы быть наказуемым", — пояснил изданию адвокат Патрик Хайнеманн.

По словам адвоката, инцидент подпадает под серию статей. В итоге радиостанцию могут обвинить в пособничестве в публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. Известно, что адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела не только против редакции, но и против слушателя. Юрист также подчеркнул, что прокуратура должна проверить подозрение.

Радиостанция уже удалила громкую запись эфира из интернета. К тому же Deutschlandfunk в ответ на запрос издания подтвердила, что выступление Фишера прозвучало не в прямом эфире, а было записано заранее. Сама радиостанция характеризует передачу как формат, в котором схлёстываются полярные мнения по самым разным темам, а комментарии слушателей записывают заранее.