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Регион
Опубликовано 7 августа 2023, 12:20
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В Думе уличили в "терроризме" украинскую ведущую, разыскиваемую за призывы убивать русских

Депутат Толмачёв увидел медийный терроризм в словах украинской ведущей Соколовой

Янина Соколова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolov

Янина Соколова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolov

Русофобские высказывания украинской ведущей Янины Соколовой — это уже не журналистика, а медийный терроризм. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя объявление в розыск журналистки с Украины после её призывов уничтожать россиян.

"Украинские журналисты и раньше не особо стеснялись в выражениях, а с началом СВО начали откровенно призывать к убийствам граждан России. Это одна из сторон работы террористического режима Киева", — пояснил он.

По его словам, разжигание ненависти и работа по "методичкам" Геббельса давно стали рутинной работой украинских пропагандистов. Но Россия обязана давать каждому подобному случаю правовую оценку, поскольку тут речь уже не о журналистике, а об откровенном медийном терроризме. Толмачёв напомнил, что в 1994 году в Руанде такая информационная "работа" националистов привела к геноциду, жертвами которого стали до миллиона человек.

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Напомним, МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после её русофобских заявлений. Она заявляла о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку", а также призывала к их "беспощадному уничтожению".

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Ольга Годуненко
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