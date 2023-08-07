В Думе уличили в "терроризме" украинскую ведущую, разыскиваемую за призывы убивать русских
Депутат Толмачёв увидел медийный терроризм в словах украинской ведущей Соколовой
Янина Соколова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolov
Русофобские высказывания украинской ведущей Янины Соколовой — это уже не журналистика, а медийный терроризм. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя объявление в розыск журналистки с Украины после её призывов уничтожать россиян.
"Украинские журналисты и раньше не особо стеснялись в выражениях, а с началом СВО начали откровенно призывать к убийствам граждан России. Это одна из сторон работы террористического режима Киева", — пояснил он.
По его словам, разжигание ненависти и работа по "методичкам" Геббельса давно стали рутинной работой украинских пропагандистов. Но Россия обязана давать каждому подобному случаю правовую оценку, поскольку тут речь уже не о журналистике, а об откровенном медийном терроризме. Толмачёв напомнил, что в 1994 году в Руанде такая информационная "работа" националистов привела к геноциду, жертвами которого стали до миллиона человек.
Напомним, МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после её русофобских заявлений. Она заявляла о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку", а также призывала к их "беспощадному уничтожению".