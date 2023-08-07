В Думе уличили в "терроризме" украинскую ведущую, разыскиваемую за призывы убивать русских

Русофобские высказывания украинской ведущей Янины Соколовой — это уже не журналистика, а медийный терроризм. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя объявление в розыск журналистки с Украины после её призывов уничтожать россиян.

"Украинские журналисты и раньше не особо стеснялись в выражениях, а с началом СВО начали откровенно призывать к убийствам граждан России. Это одна из сторон работы террористического режима Киева", — пояснил он.