Медведев раскритиковал бизнесмена Маска за "либеральные" новшества в соцсети Х

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал введение в соцсети X (ранее Twitter) "примечаний сообщества" под критическими постами пользователей для борьбы с дезинформацией.

По словам политического деятеля, в данном моменте, вводя эту функцию, американский миллиардер ориентировался на либерально настроенную общественность, которую зампред российского Совбеза называет "разъярённой либеральной сворой". Медведев написал в социальной сети X, что это новшество полностью искажает представление о платформе как о месте свободного обмена мнениями.

Политик уверен, что теперь в каждом общественно резонансном сообщении человека, у которого много подписчиков, может появиться реплика оппонентов, по словам Медведева, состоящая из примитивных банальностей.

"Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающих, что у министра Бербок есть среднее образование. Слава богу! Но даже при этом она остаётся дурой", — заявил Дмитрий Медведев.