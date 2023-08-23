В Поныровском районе Курской области во время торжественной церемонии, приуроченной к 80-летию победы в битве на Курской дуге, открыли первую очередь мемориального комплекса "Курская битва".

В Курской области открыли первую очередь мемориального комплекса "Курская битва". Обложка © t.me / Роман Старовойт

На торжественную церемонию открытия монумента прибыл президент России Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали представитель главы РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор региона Роман Старовойт. Российский лидер в своей речи подчеркнул, что это "грандиозный мемориал" в честь победы, значение которой невозможно переоценить.

На торжественной церемонии присутствовал глава государства Владимир Путин. Фото © LIFE

"За помощь в создании мемориала выражаю благодарность президенту Владимиру Путину и Российскому военно-историческому обществу. Для нас честь, что в этот торжественный день Владимир Владимирович лично присутствовал на открытии мемориала и поздравил всех россиян с юбилейной датой", — подчеркнул губернатор региона Роман Стартовойт.

Комплекс представляет собой масштабную скульптуру советского воина, который противостоит надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники. Авторы акцентировали внимание на первом этапе сражения, которое происходило на станции Поныри. Именно там советские пехотные части противостояли гитлеровским войскам, пытающимся замкнуть кольцо окружения в ходе операции "Цитадель".

Стоит отметить, что для отбора концепции нового мемориала по поручению Путина в 2022 году на электронной площадке Российского военно-исторического общества провели открытое голосование. В итоге из 17 творческих работ было выбрано два проекта-финалиста. Открытие второй очереди намечено на 2025 год.