Путин: Значение победы Красной Армии в Курской битве невозможно переоценить

Значение победы Красной Армии в Курской битве невозможно переоценить, она завершила перелом во Второй мировой войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздновании 80-летия победы в этом сражении.

"Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны. Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закалённых в боях бойцов Красной армии. Натиск нацистов провалился", — отметил глава государства.

В ходе церемонии Путин вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине и отметил, что герои СВО достойны славы участников Курской дуги. Российский лидер поблагодарил бойцов за службу и заявил, что гордится ими.