ВС РФ предотвратили попытку теракта, сбив два украинских дрона в Брянской области

Над территорией Брянской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Российские средства ПВО зафиксировали их и уничтожили. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

"Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — сказано в сообщении.

Вражеские дроны были оперативно обнаружены и сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.