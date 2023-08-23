ВС РФ предотвратили попытку теракта, сбив два украинских дрона в Брянской области
Минобороны: В Брянской области российские ПВО сбили два украинских беспилотника
Над территорией Брянской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Российские средства ПВО зафиксировали их и уничтожили. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.
"Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — сказано в сообщении.
Вражеские дроны были оперативно обнаружены и сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Попытка атаки ВСУ произошла сегодня, 23 августа, около 11:30 мск.
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