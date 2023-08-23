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23 августа, 20:35

ВС РФ предотвратили попытку теракта, сбив два украинских дрона в Брянской области

Минобороны: В Брянской области российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Над территорией Брянской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Российские средства ПВО зафиксировали их и уничтожили. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

"Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — сказано в сообщении.

Вражеские дроны были оперативно обнаружены и сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.

Уничтожены лодки и катера ВСУ, переправлявшие десант через Днепр

Уничтожены лодки и катера ВСУ, переправлявшие десант через Днепр

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Попытка атаки ВСУ произошла сегодня, 23 августа, около 11:30 мск.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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