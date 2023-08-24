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23 августа, 21:31

Зеленский встретился с группой американских сенаторов в Киеве

Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США и доложил им о ситуации на фронте

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Киеве с группой американских сенаторов. Президент Незалежной проинформировал их о ходе боевых действий и поднял вопрос об усилении обороноспособности страны.

Сообщается, что Зеленский пообщался с сенаторами Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса). Украинский лидер назвал данную встречу важной и заявил, что доложил политикам о ситуации на фронте. Вместе с этим была упомянута тема дальнейшего усиления обороноспособности Украины, которую президент Незалежной счёл "приоритетной".

Перед началом встречи украинский лидер пообщался с журналистами, которые подняли тему предстоящих президентских выборов в США. Отвечая на вопрос о том, повлияет ли их исход на поддержку Украины, Зеленский ответил утвердительно.

"Это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержка США не спадала", — рассказал Зеленский.

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Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву нужно закончить конфликт до того, как США урежут финансовую помощь.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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