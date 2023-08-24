В Белом доме рассказали, как Байден занимается пилатесом в Неваде

Американский лидер Джо Байден решил разнообразить отпуск в Неваде и посетил занятия по системе Йозефа Пилатеса. Речь идёт о серии упражнений для растяжки и укрепления мышц. Об этом рассказали в пресс-пуле Белого дома.

"Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии пилатесом после занятия на велотренажёрах", — сообщила пресс-служба.

Известно, что занятия для 80-летнего Байдена проводятся в местном торговом центре.