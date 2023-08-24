В Белом доме рассказали, как Байден занимается пилатесом в Неваде
Белый дом: Байден посетил пилатес-тренировку в фитнес-студии в Неваде
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл. Обложка © ТАСС / Evan Vucci
Американский лидер Джо Байден решил разнообразить отпуск в Неваде и посетил занятия по системе Йозефа Пилатеса. Речь идёт о серии упражнений для растяжки и укрепления мышц. Об этом рассказали в пресс-пуле Белого дома.
"Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии пилатесом после занятия на велотренажёрах", — сообщила пресс-служба.
Известно, что занятия для 80-летнего Байдена проводятся в местном торговом центре.
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Ранее Лайф рассказывал, что Байдена вновь заметили отдыхающим на пляже. Под палящим солнцем глава Белого дома нежился вместе с супругой Джилл. По подсчётам американских СМИ, с момента вступления в должность Байден провёл 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от срока нахождения на должности главы государства.