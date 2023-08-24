Победа Украины немыслима на фоне превосходства огневой мощи России над украинской армией. Об этом заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянской газете Libero.

"В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров. В последние месяцы [в Киеве] культивируется риторика "мы победим", подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить", — сообщил Бертолини.

Он также напомнил, что огневая мощь ВС РФ превосходит потенциал ВСУ, даже учитывая всю военную помощь. Генерал заявил, что Запад допустил ошибку, так как переоценил своё технологическое превосходство. Он подчеркнул, что технологии хоть и важны, но их недостаточно, ведь технологически развитая армия с минимумом "людей и штыков" обречена на поражение.

К тому же России удаётся производить больше боеприпасов, чем всему Западу. Причина в том числе в перестройке национальной промышленности. Он напомнил, что русских много, а Украина потеряла миллионы людей, которые бежали за рубеж или в Россию. Также Бертолини заявил, что у русских есть гиперзвуковые ракеты, в отличие от американцев.

В заключение итальянский генерал заявил, что те, кто предсказывал скорую победу над Россией, сильно ошиблись, и предупредил о том, что западные страны зря надеются на дестабилизацию РФ.