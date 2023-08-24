Ошибку Сунака при заполнении декларации о бизнесе супруги сочли непреднамеренной
Reuters: Британский парламент оправдал нарушение Сунаком министерского кодекса
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил непреднамеренную ошибку при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти. Об этом заявил комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг, пишет Reuters.
Дело в том, что супруга британского премьера имеет долю в фирме Koru Kids, занимающейся уходом за детьми. При этом Министерство финансов Великобритании в марте увеличило размер поддержки семьям с маленькими детьми и гарантировало им бесплатные часы в детсадах. Задачей Гринберга было узнать, могла ли жена Сунака получить выгоду от решения Минфина. Согласно министерскому кодексу премьер-министр обязан предоставлять информацию о любом финансовом интересе, который может повлиять на его деятельность.
"Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса, кажется, было неумышленным", — заявил комиссар, имея в виду кодекс поведения, и подтвердил, что дело против Сунака закрыто.
А вот расследование дела Хантера Байдена — сына американского лидера Джо Байдена — выводится на уровень специального прокурора. С таким заявлением выступил министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По его словам, данный статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, занимающийся данным делом, причём изменить его статус он попросил сам.
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