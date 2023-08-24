Юрист рассказала, какие пластические операции можно делать детям
Юрист Данильченко: Детям можно делать пластические операции для устранения дефектов
Российское законодательство позволяет проводить пластические операции лицам, не достигшим 18 лет. В каких случаях это возможно с беседе с "Газетой.ru" рассказала адвокат Виктория Данильченко.
По её словам, несовершеннолетние и их законные представители чаще всего обращаются в медучреждение для подобных медицинских вмешательств по двум причинам. Во-первых, за помощью к пластическому хирургу обращаются те, кто хочет устранить функциональный дефект.
"Во-вторых, не запрещает наше законодательство и использование лицами, не достигшими 18 лет, методов эстетической пластической хирургии, с целью изменения формы и внешнего вида любой части тела. Сюда относятся коррекция любых анатомических особенностей и дефектов с помощью пластической хирургии", — заявила Данильченко.
Ранее Лайф писал, что в российском законодательстве не существует понятия "одинокая женщина". Однако, по словам Данильченко, это не значит, что у россиянок нет прав на усыновление или удочерение.
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