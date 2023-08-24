Юрист рассказала, какие пластические операции можно делать детям

Российское законодательство позволяет проводить пластические операции лицам, не достигшим 18 лет. В каких случаях это возможно с беседе с "Газетой.ru" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По её словам, несовершеннолетние и их законные представители чаще всего обращаются в медучреждение для подобных медицинских вмешательств по двум причинам. Во-первых, за помощью к пластическому хирургу обращаются те, кто хочет устранить функциональный дефект.

"Во-вторых, не запрещает наше законодательство и использование лицами, не достигшими 18 лет, методов эстетической пластической хирургии, с целью изменения формы и внешнего вида любой части тела. Сюда относятся коррекция любых анатомических особенностей и дефектов с помощью пластической хирургии", — заявила Данильченко.