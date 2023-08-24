Минобороны РФ показало видео захваченных позиций ВСУ на Купянском направлении

Обнародованы эксклюзивные кадры позиций ВСУ на Купянском направлении, которые были захвачены силами российской группировки войск "Запад". Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ опубликовало видео захваченных позиций ВСУ на Купянском направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ

"День за днём штурмовые подразделения группировки войск "Запад" теснят противника, отбивают новые и новые позиции, прорываясь под плотным огнём танков и артиллерии", — сказано в сообщении Минобороны.

На опубликованных кадрах продемонстрированы последствия продолжительных боёв на данном участке. На территории разбросаны неразорвавшиеся боеприпасы и снаряды, которые ВСУ бросили перед бегством. По словам одного из бойцов, также на позициях были найдены флаги Польши и католические нательные кресты, которые оставили наёмники.