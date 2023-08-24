При атаке украинского дрона в Калужской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет", — заявил высокопоставленный чиновник.

Также он уточнил, что беспилотник был сбит силами ПВО на территории Козельского района.