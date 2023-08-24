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24 августа, 05:02

При атаке украинского дрона в Калужской области никто не пострадал

Шапша: При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет", — заявил высокопоставленный чиновник.

Также он уточнил, что беспилотник был сбит силами ПВО на территории Козельского района.

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Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что в ночь на 24 августа российскими военными была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на территории Брянской и Калужской областей.

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Unsplash

Кузьма Спирин
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