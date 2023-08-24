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24 августа, 05:23

ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка под Брянском

Украинские войска обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Об этом утром в четверг, 24 августа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В телеграм-канале глава области отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. При этом в посёлке нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 24 августа российскими военными была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на территории Брянской и Калужской области. Всего средства ПВО сбили три дрона.

При атаке украинского дрона в Калужской области никто не пострадал

При атаке украинского дрона в Калужской области никто не пострадал

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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