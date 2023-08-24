ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области

Украинские войска обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Об этом утром в четверг, 24 августа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В телеграм-канале глава области отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. При этом в посёлке нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.