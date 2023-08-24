В Британии начали сбор средств в поддержку медсестры, убившей семь младенцев

В Великобритании хотят собрать деньги на апелляцию для медсестры Люси Летби, которая осуждена на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на жизнь ещё шестерых. Часть британцев запускают кампанию по поддержке, считая, что приговор девушке — самая большая судебная ошибка, пишет издание The Telegraph.

"Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы учёных, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции", — говорится на веб-странице сбора средств.

Сайт для сбора пока не открыт, но запустить его обещают уже скоро. При этом адвокаты Летби ещё не заявляли, собираются ли подавать на апелляцию. Право на обжалование приговора у них есть, хотя шансы на успех маленькие.