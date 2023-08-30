День рождения пылесоса, День пропавших без вести, Вдовий день: Праздники и приметы 30 августа Сегодня, 30 августа 2023 года, отмечается большой и яркий праздник в одном из регионов России. Также в этот день чествуют изобретателей ставшего очень популярным во всём мире устройства и поднимают важную проблему — говорят о риске исчезновения самой большой рыбы. 29 августа, 21:01 30 августа отмечается День рождения пылесоса. Фото © Freepik

День рождения электрического пылесоса

Сегодня, 30 августа, в России и других странах отмечается необычный праздник — День рождения электрического пылесоса. Рассказываем об этом событии: Это международный неофициальный памятный день.

Приурочен к дате получения первого патента на электропылесос.

Праздник придуман в знак благодарности изобретателям этого очень полезного устройства.

Задокументированная история пылесосов началась в XIX веке. В его 70-х годах стали одно за другим появляться прадедушки современных устройств. Например, механический Whirlwind. Чтобы заставить его работать, нужно было крутить ручку и одновременно толкать этот пылесос на полу. Было не очень удобно, да и цена была высокой. К концу века появился пылесос на бензине, и его считают первым таким устройством с мотором.

И наконец, в Британии 30 августа 1901 года Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Его детище было названо "Пыхтящий Билли" (Puffing Billy). Правда, оно было настолько большое, что перевозилось лошадьми и парковалось снаружи дома, а для чистки ковров использовался протягивающийся через окно 30-метровый шланг. Среди клиентов компании Бута была даже королевская семья.

Сейчас же, после полуторавековой эволюции пылесосов, мы располагаем очень удобными устройствами, которые очищают квартиры, дома, салоны автомобилей от пыли. Последний писк моды — роботы-пылесосы, которым достаточно одного нажатия клавиши на смартфоне, чтобы прибрать всю квартиру. Сегодняшний праздник, День рождения электрического пылесоса, был придуман для того, чтобы мы сказали спасибо изобретателям, которые создали такие полезные устройства.

Международный день жертв насильственных исчезновений

30 августа отмечается День пропавших без вести. Фото © УВКПЧ / ООН

30 августа в России и других странах отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который праздником никак не назвать. Вот несколько фактов о нём: Учреждён Генассамблеей ООН в 2011 году.

Отмечается ежегодно 30 августа, дата не меняется.

Также называется День пропавших без вести.

В этот день от ООН и других организаций звучат призывы навсегда покончить с практикой насильственных исчезновений.

Если раньше насильственные исчезновения людей были чаще порождением диктаторского режима, сейчас ситуация другая. Люди пропадают во время вооружённых конфликтов, из-за действий преступных группировок. Похищение человека приводит к его страданиям. Таких людей могут пытать. Оставшись без защиты закона и "исчезнув" для общества, они фактически лишены всех прав и целиком зависят от милости своих похитителей. Трагедию переживает и семья жертвы.

В Международный день жертв насильственных исчезновений ООН призывает государства подписать и ратифицировать касающийся этой темы документ — Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

День Республики Татарстан и День Казани

30 августа отмечают День Республики Татарстан и День Казани. Фото © Kzn.ru

30 августа в России большой праздник отмечается в одном из регионов России. А вернее, целых два праздника — День Республики Татарстан и День города Казани. Рассказываем об этих ярких событиях: В 2023 году Казани исполняется 1018 лет, а Республике Татарстан — 33 года.

Праздник двойной из-за того, что День города Казани стали отмечать в дату принятия Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР.

В республике эти праздники отмечаются широко: концертами, народными гуляньями, фейерверками.

В Татарстане этот день выходной.

30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики. Когда СССР распался, Республика Татарстан (это название она получила в 1992 году) продолжила существование как субъект Российской Федерации. Впервые День Республики Татарстан был отмечен в 1991 году. Казань же — это древний город-порт на левом берегу Волги, столица Татарстана. Город был основан в 1005 году на севере Волжской Булгарии. Традиция отмечать День города Казани 30 августа закрепилась с 1997 года.

Эти два праздника в республике всенародные. Жители Татарстана, независимо от национальной принадлежности, принимают участие в народных гуляньях, посещают концерты и соревнования. В этом году традиционно программа празднования будет очень насыщенной. Основные мероприятия развернутся в столице республики. Жителей и гостей Казани ожидают несколько фестивалей, конноспортивный праздник, чествование почётных граждан и салют над рекой Казанкой. Различные праздничные мероприятия пройдут и в районах Татарстана.

Международный день китовой акулы

30 августа — Международный день китовой акулы. Фото © Wikipedia / Feefiona123

Сегодня, 30 августа 2023 года, также отмечается Международный день китовой акулы. Повод для него далеко не праздничный. Рассказываем про этот день подробнее: Отмечается ежегодно 30 августа, дата не смещается.

Был инициирован группой учёных на посвящённом китовой акуле симпозиуме в Мексике.

Впервые отмечался в 2008 году; цель — привлечь внимание к угрозе исчезновения китовой акулы.

Китовая акула — это уникальное создание. В наше время это не только крупнейшая из акул, но и самая большая из рыб (киты не в счёт, потому что они млекопитающие). Эти акулы бывают размером с автобус — 12 метров в длину, а есть информация о 20-метровых особях. При этом китовая акула вовсе не кровожадное существо. Это огромная медлительная рыба, которая питается преимущественно одним планктоном, отцеживая корм из воды через рот. Опасности для человека она никакой не представляет. На ныряльщиков даже не обращает внимания, что позволяет им плавать с китовой акулой и даже гладить её.

Китовая акула — редкий вид, и в последнее время растёт риск её исчезновения в дикой природе. Дело в том, что эта рыба — желанная добыча для рыбаков стран Южной и Юго-Восточной Азии. Её отлов практически полностью запрещён, но попадаются браконьеры, да и в целом восстановление популяции идёт медленно. Сколько именно китовых акул в мире, никто не знает. Есть предположения, что их на всей Земле осталось всего около тысячи. А если так, то эти огромные создания — одни из наиболее редких видов рыб, находящихся на грани вымирания. Привлечь внимание к этой проблеме и призван Международный день китовой акулы.

Приметы 30 августа

Мирон-ветрогон, Вдовий день

30 августа Русская православная церковь чтит память священномученика Мирона Кизического. Он жил в Ахайе во время царствования императора Деция (249—251). Был из богатого и почитаемого рода, служил пресвитером местной церкви, славился милосердием. Согласно преданию, в 250 году проконсул провинции Антипатр ворвался со слугами в церковь с целью схватить христиан и заставить их участвовать в языческих жертвоприношениях. Антипатр прежде был другом Мирона, но тут он пошёл против него. Проконсул повелел под пытками заставить пресвитера отказаться от Бога, но тот остался со своей верой. После этого Антипатр вызвал Мирона на беседу и, когда понял, что тот прав, наложил на себя руки. Мирону же отсекли голову.

В народе в эту дату отмечали Миронов день, или Вдовьи помочи. Крестьяне старались оказать посильную помощь женщинам, оставшимся без мужей, а также всем сиротам. Считалось, что иначе может постигнуть такая же судьба. А ещё это был день своеобразного очищения. В рамках подготовки к зиме следовало сжечь все ненужные вещи. На Руси верили, что с ними уйдут также печаль и грусть. Миронов день считался нехорошим для сватовства и свадеб. В народе считали, что невесте будет суждено рано остаться вдовой.

Погодные приметы 30 августа

Красная заря — к сильному ветру.

Обильная роса — к тёплому дню.

Утром появился иней — к богатому урожаю в следующем году.

Хорошая погода — к ранней весне.

Именинники 30 августа

30 августа именины у актёра Филиппа Бледного. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

30 августа именины у обладателей следующих имён: Алексей

Дмитрий

Илья

Мирон

Павел

Филипп

Юлиана (Ульяна). Редакция Лайфа желает именинникам здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев