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24 августа, 07:26

Банда на лодках открыла огонь по кемпингу в Крыму, подозревают "украинскую ДРГ"

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Как пишет SHOT, это могла быть украинская ДРГ. В районе введён план "Крепость".

Отдыхающие в кемпинге "Оленевка village" в селе Оленевка услышали стрельбу около 3:50. Когда они вышли из домиков и палаток на пляж, увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 человек. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась. К счастью, никто не пострадал.

Как уточняет телеграм-канал, оттуда до украинского Очакова по воде примерно 140 километров. По одной из версий, это могла быть попытка устроить "шоу с украинским флагом в Крыму" к сегодняшнему Дню независимости Украины.

Неадекват с травматом обстрелял машины на трассе в Люберцах

Неадекват с травматом обстрелял машины на трассе в Люберцах

А ранее Лайф рассказывал, как менеджер из Санкт-Петербурга устроил у себя дома огромный схрон оружия с более чем тысячей патронов, в том числе там хранились семизарядный револьвер, переделанный из сигнального МР-313, ручная осколочная оборонительная граната типа Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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