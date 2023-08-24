Банда на лодках открыла огонь по кемпингу в Крыму, подозревают "украинскую ДРГ"

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Как пишет SHOT, это могла быть украинская ДРГ. В районе введён план "Крепость".

Отдыхающие в кемпинге "Оленевка village" в селе Оленевка услышали стрельбу около 3:50. Когда они вышли из домиков и палаток на пляж, увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 человек. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась. К счастью, никто не пострадал.

Как уточняет телеграм-канал, оттуда до украинского Очакова по воде примерно 140 километров. По одной из версий, это могла быть попытка устроить "шоу с украинским флагом в Крыму" к сегодняшнему Дню независимости Украины.