Украинские войска впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

По данным телеграм-канала, накануне ВСУ выпустили почти 20 таких снарядов по региону. 13 из них пришлись на Погарский район. Атака произошла около девяти часов утра. Через час ещё пять кассетных снарядов упали в Климовском районе. Оба места находятся совсем недалеко от границы с Украиной. Предварительно, никто в результате обстрелов не пострадал.