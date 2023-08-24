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24 августа, 07:41

Украинские войска впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Mash: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Украинские войска впервые с начала спецоперации обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, накануне ВСУ выпустили почти 20 таких снарядов по региону. 13 из них пришлись на Погарский район. Атака произошла около девяти часов утра. Через час ещё пять кассетных снарядов упали в Климовском районе. Оба места находятся совсем недалеко от границы с Украиной. Предварительно, никто в результате обстрелов не пострадал.

ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в Белгородской области

ВСУ сбросили две гранаты с дрона на санаторий в Белгородской области

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка. Никто не пострадал.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Максим Плетнёв
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