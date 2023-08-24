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24 августа, 08:10
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Четыре лодки с украинской ДРГ уничтожили после атаки на кемпинг в Крыму

Российские силовики уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами возле мыса Тарханкут на западе Крыма, где ранее был атакован кемпинг со спящими людьми. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ликвидировать ДРГ противника удалось примерно в четыре часа утра. Всего уничтожено около 15-20 человек.

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Ранее сообщалось, что неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу у мыса Тарханкут в Крыму. Испуганные отдыхающие около 4 утра выбежали из домиков и палаток на пляж и увидели две резиновые лодки недалеко от берега. Оттуда и стреляли по кемпингу. К счастью, никто из туристов не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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