Четыре лодки с украинской ДРГ уничтожили после атаки на кемпинг в Крыму

Российские силовики уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами возле мыса Тарханкут на западе Крыма, где ранее был атакован кемпинг со спящими людьми. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Ранее сообщалось, что неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу у мыса Тарханкут в Крыму. Испуганные отдыхающие около 4 утра выбежали из домиков и палаток на пляж и увидели две резиновые лодки недалеко от берега. Оттуда и стреляли по кемпингу. К счастью, никто из туристов не пострадал.