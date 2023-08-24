Учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября

В Белоруссии в начале осени состоятся совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ "Боевое братство – 2023". Тренировки пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях республики в период с 1 по 6 сентября.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что воинские контингенты, принимающие участие в учениях, начнут перебазироваться в республику 25 августа. В рамках мероприятия пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Так, на "Взаимодействии – 2023" отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации по урегулированию кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

Кроме того, состоятся специальные учения по разведке "Поиск – 2023" и по материально-техническому обеспечению "Эшелон – 2023". Также намечены учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения "Барьер – 2023".