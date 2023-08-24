Обыски проходят у членов группировки "Белая масть" в Москве и Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге силовики проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник, данная организация связана с террористическими формированиями, участвующими в конфликте на Украине на стороне Киева.
"Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений", — сказал собеседник агентства.
Участники группировки называют себя русскими националистами и активно привлекают молодёжь. Лидером считается Артём Цепп, которого в 2014 году судили за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Подмосковье пресекли работу нарколаборатории, которая управлялась с территории Украины. Она производила крупные партии синтетических наркотиков.
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