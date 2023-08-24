В Ленобласти таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на 2 млрд рублей

В Ленобласти сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у контрабандистов крупную партию гашиша на два миллиарда рублей. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Задержание контрабандистов в Ленобласти. Видео предоставлено Лайфу

По данным ведомства, таможенники остановили тягач с полуприцепом, ехавший из Эстонии, и задержали троих граждан Литвы. При них обнаружили 265 пакетов с наркотиком — итого 812 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".





