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24 августа, 09:07

В Ленобласти таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на 2 млрд рублей

<p>Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

В Ленобласти сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у контрабандистов крупную партию гашиша на два миллиарда рублей. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Задержание контрабандистов в Ленобласти. Видео предоставлено Лайфу

По данным ведомства, таможенники остановили тягач с полуприцепом, ехавший из Эстонии, и задержали троих граждан Литвы. При них обнаружили 265 пакетов с наркотиком — итого 812 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

  • Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу
    Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу
  • Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу
    Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу
  • Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу
    Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу

Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Фото предоставлено Лайфу

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Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах таможенники изъяли у пассажирки 500 поддельных серебряных украшений. Россиянка прибыла из Стамбула и, несмотря на такой "драгоценный" багаж, спокойно прошла через "зелёный коридор".

В Дагестане таможенники пресекли канал контрабанды "магических" средств для похудения

В Дагестане таможенники пресекли канал контрабанды "магических" средств для похудения

Иван Косицын
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