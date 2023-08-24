В Ленобласти таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на 2 млрд рублей
Изъятая в Ленобласти крупная партия гашиша. Обложка © Фото предоставлено Лайфу
В Ленобласти сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у контрабандистов крупную партию гашиша на два миллиарда рублей. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Задержание контрабандистов в Ленобласти. Видео предоставлено Лайфу
По данным ведомства, таможенники остановили тягач с полуприцепом, ехавший из Эстонии, и задержали троих граждан Литвы. При них обнаружили 265 пакетов с наркотиком — итого 812 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".
Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах таможенники изъяли у пассажирки 500 поддельных серебряных украшений. Россиянка прибыла из Стамбула и, несмотря на такой "драгоценный" багаж, спокойно прошла через "зелёный коридор".