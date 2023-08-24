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Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 09:05
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Стало известно о перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении у Работина

Украинская армия в данный момент проводит перегруппировку своих сил вблизи села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"На Запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работина, сосредотачивается на попытках захвата населённого пункта", — написал он в телеграм-канале.

Рубеж обороны села Работино, как добавил Балицкий, для противника будет финальным, поскольку все подразделения из боеспособных группировок уже практически уничтожены.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ идёт "очень сложно". При этом он утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".

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Getty Images / Metin Aktas

Наталья Исакова
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