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24 августа, 10:24

Медведев: "Единая Россия" должна одержать чистую победу на грядущих выборах

"Единая Россия" на предстоящих выборах глав регионов должна одержать чистую и честную победу при высоком уровне доверия соотечественников. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы всегда говорим о чистой победе на выборах, она должна быть одержана при высоком доверии граждан и, естественно, достигнута в ходе нормальной конкурентной борьбы. Конечно, с качественным обеспечением программы защиты результатов голосования", — сказал он на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на грядущих выборах в заксобрания.

По словам Медведева, сторонники, которых единороссы сплотят вокруг себя, станут основой для работы на кампании по президентским выборам 2024 года. Кроме того, необходимо уделять большое внимание взаимодействию с избирателями, повышать в их глазах престиж партии. Председатель политсилы уверен, что благодаря слаженной работе ЕР сможет достичь высоких результатов на сентябрьском голосовании.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что по итогам регистрации на выборах, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября, выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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