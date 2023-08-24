Медведев: "Единая Россия" должна одержать чистую победу на грядущих выборах
"Единая Россия" на предстоящих выборах глав регионов должна одержать чистую и честную победу при высоком уровне доверия соотечественников. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы всегда говорим о чистой победе на выборах, она должна быть одержана при высоком доверии граждан и, естественно, достигнута в ходе нормальной конкурентной борьбы. Конечно, с качественным обеспечением программы защиты результатов голосования", — сказал он на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на грядущих выборах в заксобрания.
По словам Медведева, сторонники, которых единороссы сплотят вокруг себя, станут основой для работы на кампании по президентским выборам 2024 года. Кроме того, необходимо уделять большое внимание взаимодействию с избирателями, повышать в их глазах престиж партии. Председатель политсилы уверен, что благодаря слаженной работе ЕР сможет достичь высоких результатов на сентябрьском голосовании.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что по итогам регистрации на выборах, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября, выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.