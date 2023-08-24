Медведев: "Единая Россия" должна одержать чистую победу на грядущих выборах

"Единая Россия" на предстоящих выборах глав регионов должна одержать чистую и честную победу при высоком уровне доверия соотечественников. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы всегда говорим о чистой победе на выборах, она должна быть одержана при высоком доверии граждан и, естественно, достигнута в ходе нормальной конкурентной борьбы. Конечно, с качественным обеспечением программы защиты результатов голосования", — сказал он на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на грядущих выборах в заксобрания.

По словам Медведева, сторонники, которых единороссы сплотят вокруг себя, станут основой для работы на кампании по президентским выборам 2024 года. Кроме того, необходимо уделять большое внимание взаимодействию с избирателями, повышать в их глазах престиж партии. Председатель политсилы уверен, что благодаря слаженной работе ЕР сможет достичь высоких результатов на сентябрьском голосовании.