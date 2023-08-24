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24 августа, 10:31

Путин поручил к 1 ноября запустить льготную арктическую ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещаний по развитию ЗАТО и населённых пунктов Арктической зоны.

"Внести в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 г. на первичном рынке жилья", — указывается в документе.

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Напомним, что Путин обещал запустить программу льготной ипотеки в регионах Арктической зоны в прошлом месяце. Соответствующее предложение выдвинул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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