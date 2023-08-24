Россиян предупредили о масштабном отключении сим-карт

В Роскомнадзоре выявили девять миллионов сим-карт с устаревшими персональными данными. Если их владельцы не подтвердят информацию, то им грозит отключение от связи. Причём проверка на данный момент затронула не всех абонентов в России, но по 440 тысячам операторы уже уточнили сведения, пишет РБК.

Напомним, что требование, обязывающее предоставлять оператору паспортные данные, действует в РФ с июня 2018 года, однако поправки, предусматривающие крупные штрафы за нарушения, вступили в силу только с марта 2023-го. Номера с устаревшими данными могли оказаться у тех, кто получил сим-карту бесплатно без заключения договора от промоутеров, и сотрудников, которые подключались к корпоративным сим-картам, массово закупаемым компаниями.

Сейчас операторы отправили данные о 270 миллионах человек — это примерно 80% от их активной абонентской базы. Примечательно, что после получения уведомления от Роскомнадзора оператор в течение 15 дней обязан исправить сведения или перестать оказывать услуги по этому номеру, он же и принимает решение о блокировке.

Руководитель TelecomDaily Денис Кусков считает, что трудности возникнут по большей части у пожилых, так как они, возможно, не смогут прийти в салон, да и некому будет помочь. В то же время по-прежнему можно купить сим-карту без идентификации личности, в частности на вокзалах.

"Идёт процесс актуализации данных, однако люди продолжают подключаться по липовым сведениям. Проверка дойдёт до них позже, а пока они смогут заниматься противоправными действиями. Получается, что число серых сим-карт поддерживается дальнейшими незаконными продажами", — отметил Кусков.