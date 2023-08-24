ВС РФ отбили все атаки украинских военных в районе села Работино в Запорожской области. Поэтому ВСУ не удалось преподнести его в качестве "подарка" лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому к национальным праздникам. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Если говорить конкретно о Работине, то Вооружённые силы Украины, их руководство хотело преподнести своему президенту Работино как "подарок" на День независимости либо на День национального флага, то есть это либо вчерашний, либо сегодняшний день", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Как уточнил Гагин, на это направление Киев стянул серьёзные силы. Несмотря на это, все атаки ВСУ были успешно отбиты. Поэтому "подарка" не получилось, добавил врио главы ДНР. Он также заметил, что атаки противника не прекращаются по всей линии фронта, активизировалась украинская артиллерия. По мнению Гагина, это "попытки как раз отработать этот праздник".