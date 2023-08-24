В Mercedes депутата Гурулёва въехала чиновница на BMW

За рулём BMW, который влетел в автомобиль депутата Госдумы Андрея Гурулёва, была глава департамента Счётной палаты РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места аварии с депутатом Гурулёвым в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал один из участников массового ДТП, она на большой скорости объезжала припаркованные машины и вылетела на встречку, где и столкнулась с депутатским "мерседесом" и "тойотой". Также в аварии был повреждён "хёндай".

Водитель пояснила, почему ей автомобиль въехал в авто депутата Гурулёва. Видео © SHOT

Как заявила сама 36-летняя директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Светлана Меркушина, она пыталась объехать препятствие — с парковки выезжала "тойота хайлендер", но не рассчитала, испугалась и столкнулась с "мерседесом" Гурулёва, а потом и с другими. Итого — массовое ДТП с пятью авто.