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24 августа, 12:36

В Mercedes депутата Гурулёва въехала чиновница на BMW

За рулём въехавшей в авто депутата BMW была глава департамента Счётной палаты

<p>BMW предполагаемой виновницы ДТП. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

BMW предполагаемой виновницы ДТП. Фото © SHOT

За рулём BMW, который влетел в автомобиль депутата Госдумы Андрея Гурулёва, была глава департамента Счётной палаты РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места аварии с депутатом Гурулёвым в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал один из участников массового ДТП, она на большой скорости объезжала припаркованные машины и вылетела на встречку, где и столкнулась с депутатским "мерседесом" и "тойотой". Также в аварии был повреждён "хёндай".

Водитель пояснила, почему ей автомобиль въехал в авто депутата Гурулёва. Видео © SHOT

Как заявила сама 36-летняя директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Светлана Меркушина, она пыталась объехать препятствие — с парковки выезжала "тойота хайлендер", но не рассчитала, испугалась и столкнулась с "мерседесом" Гурулёва, а потом и с другими. Итого — массовое ДТП с пятью авто.

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Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Андрей Гурулёв попал в массовую аварию на улице Правды в Москве. Никто из водителей серьёзно не пострадал.

Наталья Исакова
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