Регион

Уведомления отключены

24 августа, 12:30

Депутат Госдумы Гурулёв после ДТП в Москве заявил, что с ним всё в порядке

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, который попал в ДТП в Москве, заявил, что с ним всё в порядке.

Место аварии в Москве с участием депутата Госдумы Андрея Гурулёва. Видео © LIFE, t.me / agurulev

"Целый и живой, всё нормально", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Гурулёва, сегодня он вылетает в Читу, где будет работать до 10 сентября.

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Ранее сообщалось, что сегодня в ДТП попал депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Авария произошла на улице Правды в Москве. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. Никто из водителей серьёзно не пострадал.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • Госдума
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров