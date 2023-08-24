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Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 15:30
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Депутат Госдумы Гурулёв после ДТП в Москве заявил, что с ним всё в порядке

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, который попал в ДТП в Москве, заявил, что с ним всё в порядке.

Место аварии в Москве с участием депутата Госдумы Андрея Гурулёва. Видео © LIFE, t.me / agurulev

"Целый и живой, всё нормально", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Гурулёва, сегодня он вылетает в Читу, где будет работать до 10 сентября.

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Ранее сообщалось, что сегодня в ДТП попал депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Авария произошла на улице Правды в Москве. Предварительно, парламентарий был за рулём "мерседеса". В него, выезжая с парковки, врезался BMW. Никто из водителей серьёзно не пострадал.

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Иван Косицын
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