Депутат Госдумы Гурулёв после ДТП в Москве заявил, что с ним всё в порядке

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, который попал в ДТП в Москве, заявил, что с ним всё в порядке.

Место аварии в Москве с участием депутата Госдумы Андрея Гурулёва. Видео © LIFE, t.me / agurulev

"Целый и живой, всё нормально", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Гурулёва, сегодня он вылетает в Читу, где будет работать до 10 сентября.