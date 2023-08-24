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24 августа, 13:21

Хирург предупредила о росте носа из-за алкоголизма

Хирург Гончарова: Алкоголизм может поспособствовать увеличению носа

Злоупотребление алкоголем чревато появлением ринофимы. Это заболевание, при котором происходит разрастание кожи на носу, предупредила пластический хирург Иляна Гончарова. Она также отметила, что с возрастом кожа теряет эластичность и становится менее подтянутой, что также приводит к изменению формы носа.

"Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше и выглядит более опущенным. Но есть такое заболевание — ринофима, или разрастание кожи. Оно характерно для страдающих алкоголизмом в тяжёлой форме", — пояснила Гончарова в беседе с NEWS.ru.

Медик пояснила, что ринофима вызывает увеличение количества сосудов и разрастание кожи на носу, поэтому со временем она становится бугристой, а сам нос выглядит картошкой.

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Обложка ©

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Наталья Исакова
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