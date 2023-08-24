Жители Подмосковья пожаловались на нашествие пауков-ос

В Подмосковье местные жители всё чаще начали замечать крупных пауков с жёлто-чёрной полосатой окраской. Этим летом в Минэкологии региона поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для Московской области членистоногих.

Специалисты определили, что нарушителем спокойствия жителей региона оказался паук-оса. Такое название он получил благодаря своей яркой полосатой окраске, сообщает телеканал "360". Раньше пауки-осы встречались в основном на юге страны, но из-за изменения климата их всё чаще можно увидеть и в других регионах России. Размах лап таких пауков достигает пяти сантиметров. Они плетут большие колесовидные сети в жилых помещениях, на дачных участках и огородах. Их уже заметили, в частности, в Раменском, Королёве, Подольске и Балашихе.

Издание "Вести Подмосковья", ссылаясь на региональное Минэкологии, отметило, что все пауки являются ядовитыми, даже самые маленькие, так как у них у всех есть железы — хелицеры, вырабатывающие яд. Однако виды, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для человека, даже укус таких крупных для области пауков, как паука-осы, южнорусского тарантула, паука-крестовика, приведёт разве что к раздражению кожи. При этом не стоит забывать про возможные аллергические реакции.