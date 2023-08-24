Жители Подмосковья пожаловались на нашествие пауков-ос
Паук-оса, обитающий в Подмосковье. Обложка © Минэкологии Подмосковья
В Подмосковье местные жители всё чаще начали замечать крупных пауков с жёлто-чёрной полосатой окраской. Этим летом в Минэкологии региона поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для Московской области членистоногих.
Специалисты определили, что нарушителем спокойствия жителей региона оказался паук-оса. Такое название он получил благодаря своей яркой полосатой окраске, сообщает телеканал "360". Раньше пауки-осы встречались в основном на юге страны, но из-за изменения климата их всё чаще можно увидеть и в других регионах России. Размах лап таких пауков достигает пяти сантиметров. Они плетут большие колесовидные сети в жилых помещениях, на дачных участках и огородах. Их уже заметили, в частности, в Раменском, Королёве, Подольске и Балашихе.
Издание "Вести Подмосковья", ссылаясь на региональное Минэкологии, отметило, что все пауки являются ядовитыми, даже самые маленькие, так как у них у всех есть железы — хелицеры, вырабатывающие яд. Однако виды, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для человека, даже укус таких крупных для области пауков, как паука-осы, южнорусского тарантула, паука-крестовика, приведёт разве что к раздражению кожи. При этом не стоит забывать про возможные аллергические реакции.
Ранее сообщалось, что в Австрии закрыли супермаркет из-за обнаруженного там паука, укус которого вызывает длительную и болезненную эрекцию. Инцидент произошёл в городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия. Опасного бразильского странствующего паука заметили в ящике с бананами.