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24 августа, 13:40

Жители Подмосковья пожаловались на нашествие пауков-ос

<p>Паук-оса, обитающий в Подмосковье. Обложка © <a href="https://mep.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/24-08-2023-08-58-42-ty-pauk-ili-osa-zhiteli-podmoskovya-napugany-poyav" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минэкологии Подмосковья</a></p>

Паук-оса, обитающий в Подмосковье. Обложка © Минэкологии Подмосковья

В Подмосковье местные жители всё чаще начали замечать крупных пауков с жёлто-чёрной полосатой окраской. Этим летом в Минэкологии региона поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для Московской области членистоногих.

Специалисты определили, что нарушителем спокойствия жителей региона оказался паук-оса. Такое название он получил благодаря своей яркой полосатой окраске, сообщает телеканал "360". Раньше пауки-осы встречались в основном на юге страны, но из-за изменения климата их всё чаще можно увидеть и в других регионах России. Размах лап таких пауков достигает пяти сантиметров. Они плетут большие колесовидные сети в жилых помещениях, на дачных участках и огородах. Их уже заметили, в частности, в Раменском, Королёве, Подольске и Балашихе.

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Издание "Вести Подмосковья", ссылаясь на региональное Минэкологии, отметило, что все пауки являются ядовитыми, даже самые маленькие, так как у них у всех есть железы — хелицеры, вырабатывающие яд. Однако виды, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для человека, даже укус таких крупных для области пауков, как паука-осы, южнорусского тарантула, паука-крестовика, приведёт разве что к раздражению кожи. При этом не стоит забывать про возможные аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что в Австрии закрыли супермаркет из-за обнаруженного там паука, укус которого вызывает длительную и болезненную эрекцию. Инцидент произошёл в городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия. Опасного бразильского странствующего паука заметили в ящике с бананами.

Иван Косицын
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