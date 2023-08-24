Ради задержания диверсанта в Пскове силовики оделись в маскхалаты и ждали в засаде
SHOT: Силовики ждали в засаде перед задержанием диверсанта на ж/д в Пскове
Задержание диверсанта в Пскове. Обложка © УФСБ по Псковской области
Перед задержанием завербованного Украиной железнодорожного диверсанта сотрудники ФСБ ждали преступника под прикрытием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Задержание диверсанта в Пскове. Фото © УФСБ по Псковской области
Силовики в маскхалатах поймали мужчину с поличным возле железнодорожной станции Псков-Товарный. Мужчина испугался, но деваться было некуда, потому и решил сознаться в своих намерениях. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и о диверсии.
Напомним, ФСБ задержала в начале августа диверсанта, который хотел поджечь релейный шкаф на станции Псков-Товарный. Мужчина признался, что действия ему продиктовал волонтёр украинского общественного гуманитарного проекта.