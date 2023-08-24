Ради задержания диверсанта в Пскове силовики оделись в маскхалаты и ждали в засаде

Силовики в маскхалатах поймали мужчину с поличным возле железнодорожной станции Псков-Товарный. Мужчина испугался, но деваться было некуда, потому и решил сознаться в своих намерениях. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и о диверсии.