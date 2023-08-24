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24 августа, 13:53

Ради задержания диверсанта в Пскове силовики оделись в маскхалаты и ждали в засаде

SHOT: Силовики ждали в засаде перед задержанием диверсанта на ж/д в Пскове

<p>Задержание диверсанта в Пскове. Обложка © УФСБ по Псковской области</p>

Задержание диверсанта в Пскове. Обложка © УФСБ по Псковской области

Перед задержанием завербованного Украиной железнодорожного диверсанта сотрудники ФСБ ждали преступника под прикрытием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание диверсанта в Пскове. Фото © УФСБ по Псковской области

Задержание диверсанта в Пскове. Фото © УФСБ по Псковской области

Силовики в маскхалатах поймали мужчину с поличным возле железнодорожной станции Псков-Товарный. Мужчина испугался, но деваться было некуда, потому и решил сознаться в своих намерениях. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и о диверсии.

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Напомним, ФСБ задержала в начале августа диверсанта, который хотел поджечь релейный шкаф на станции Псков-Товарный. Мужчина признался, что действия ему продиктовал волонтёр украинского общественного гуманитарного проекта.

Светлана Оперук
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