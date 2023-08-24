В России предложили возродить "сударей" и "сударынь"
Профессор Шафалинов призвал возродить обращения "сударь" и "сударыня"
Состояние социальной культуры в России оставляет желать лучшего, считает доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. По его мнению, одна из главных проблем — то, что россияне до сих пор не научились грамотно общаться друг с другом, в том числе на уровне языка.
Он напомнил, что если в СССР все использовали слово "товарищ", то сейчас многие обращаются лишь по половому признаку: "мужчина" или "женщина".
"Вообразите себе, что в Англии, на Бейкер-стрит, кто-то кричит: "Man!" или "Woman!". Можете себе такую жуть представить? А мы такой жутью до сих пор пользуемся, мы не научились друг друга даже называть. А ведь можно было бы, например, популяризировать обращения "сударь" и "сударыня", — отметил Шафалинов в беседе с "Царьградом".
Он напомнил, что также при обращении к незнакомцу иногда используется обращение "извините, пожалуйста" или "простите". Эти варианты вместе с "мужчиной" и "женщиной" перешли из советского прошлого и всё ещё не изжили себя.
Если неправильное обращение к незнакомому человеку не навредит здоровью, то мат может — об этом уже говорят медики. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что брань способна навредить сердцу.
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