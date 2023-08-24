Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 17:54

Депутат Занко: Флаг РФ приобрёл ещё одно значение — это символ справедливости

Флаг России — это символ свободы, силы, единства, веры, традиционных ценностей, но сегодня триколор приобрёл ещё одно значение — это ещё и символ справедливости. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

"Сегодня то время, когда наши символы имеют сакральное значение. Наш флаг — это символ свободы, символ взятых рубежей. А после начала СВО триколор приобрёл ещё одно значение — это символ справедливости. В разных странах люди выходят с российским триколором. Почему? Потому что они за многополярность, партнёрство и уважение друг к другу", отметила она в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны".

Те же, кто глумится над символами России, пытаются показать, что под эти знамёна никто не встанет, и всё потому, что западные страны боятся нашей сплочённости и нашего единства, подчеркнула депутат.

Юрист предупредила о наказании за глумление над флагом России
Юрист предупредила о наказании за глумление над флагом России

Напомним, Россия отметила День Государственного флага 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился этот праздник. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале.

BannerImage

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar