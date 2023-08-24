Депутат Занко: Флаг РФ приобрёл ещё одно значение — это символ справедливости

Флаг России — это символ свободы, силы, единства, веры, традиционных ценностей, но сегодня триколор приобрёл ещё одно значение — это ещё и символ справедливости. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

"Сегодня то время, когда наши символы имеют сакральное значение. Наш флаг — это символ свободы, символ взятых рубежей. А после начала СВО триколор приобрёл ещё одно значение — это символ справедливости. В разных странах люди выходят с российским триколором. Почему? Потому что они за многополярность, партнёрство и уважение друг к другу", — отметила она в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны".

Те же, кто глумится над символами России, пытаются показать, что под эти знамёна никто не встанет, и всё потому, что западные страны боятся нашей сплочённости и нашего единства, подчеркнула депутат.