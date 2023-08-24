Российский модуль "Звезда" увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) 24 августа скорректировали с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда". Это было сделано для уклонения от столкновения с космическим мусором. Об этом заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Двигатели модуля были включены в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 414,37 километра; максимальная — 434,59 километра", — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что манёвр уклонения не повлияет на пятничную стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с Международной космической станцией. Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции: космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург и ОАЭ Султан Аль-Нейади.